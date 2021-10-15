ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА В ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМ

В районном ДК «Современник» прошел праздничный

вечер, посвященный Дню пожилых людей,

который отмечался в стране 1 октября.

В Конаковском районе стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник самых достойных, самых мудрых, самых уважаемых конаковцев, кто все свои силы и знания посвятил народу, труду, воспитанию детей. Для них в эту среду в районном ДК «Современник» состоялся прекрасный праздничный концерт. Его подготовили специалисты ГБУ КЦСОН Конаковского района совместно с коллективом ДК, и он должен был состояться как раз в праздник. Но из-за ограничения проведения массовых мероприятий его пришлось перенести. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

В зале присутствовали те, кто, несмотря на «золотой возраст», продолжают сохранять жизненную и общественную активность, ведь человек не стареет душой. Внуки и дети подарили им чудесные творческие подарки, а работники Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района - грамоты и сувениры.

Также в концерте выступили представители клубов пожилых людей г. Конаково и Конаковского района.

Тепло поздравили всех присутствовавших официальные лица: заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, представитель президиума совета ветеранов Нина Степановна Московская.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района Ольга Вячеславовна Позднякова наградила активных участников клубов от министерства социальной защиты и правительства Тверской области:

Елену Васильевну Кривошееву, руководителя клуба «Северяночка»;

Людмилу Семеновну Соловьеву, руководителя клуба «Родник»;

Галину Михайловну Киселеву, руководителя клуба «Оптимист»;

Елену Владимировну Миронову, социального работника;

Нину Степановну Московскую, члена президиума с1овета ветеранов.

Также представители социальной службы наградили юбиляров, активных участников общества слепых и общества инвалидов, а также активных участников клубов «Оптимист», «Обаяние», «Родник», «Россияночка-ветеран».

Концерт прошел в теплой, дружеской обстановке.

Людмила Кикало.

Фото: М. Малахов.