ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс мероприятий с 22 по 29 октября

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
22 октября,
пятница:
- Мастер-класс для детей по изготовлению поделок из бумаги «Лиса и енот». Конаковская МЦБ, детская библиотека. (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 16.00.
- Социальный кинозал Дмитровогорского СДК: кинофильм «Женатый холостяк», с. Дмитрова Гора, сельский дом культуры. Начало в 18.00.
23 октября,
суббота:
- Познавательное рисование для детей. Конаковская МЦБ (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 11.00.
- Зональное первенство Тверской области по волейболу среди мужчин. СК «Дмитрогорский», c. Дмитрова Гора. Первый день. Начало в 11.00.
- Региональные соревнования по вертолетному спорту. Аэродром «Конаково».
- Юбилейный творческий вечер Елены Рощиной. Заказ столиков. ДК «Современник». Начало в 18.00.
24 октября,
воскресенье:
- Зональное первенство Тверской области по волейболу среди мужчин. СК «Дмитрогорский», c. Дмитрова Гора. Второй день. Начало в 11.00.
- «Виртуальное путешествие в Японию». Беседа и мастер-класс по оригами для детей. Конаковская МЦБ, детская библиотека (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 14.00.
- «Тысяча лиц Аркадия Райкина» - литературный вечер к 110-летию актера. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).
27 октября, среда:
- «Феномен ТЭСС», книжная выставка к 115-летию писательницы Татьяны Тэсс. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).
- «Ожогам нет!», конкурсная познавательная программа. Гостиная ДК «Современник». Начало в 13.00.
- Вечер танца под духовой оркестр. ДК «Современник». Начало в 17.30.
28 октября,
четверг:
- «Пикассо: творец или разрушитель», арт-диспут среди участников интеллектуального клуба любителей живописи. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).
- Концерт камерной музыки в виртуальном концертном зале «Песня остается с человеком». ДК «Современник». Начало в 13.30.
29 октября,
пятница:
- «Ильинские чтения». Зрительный зал, фойе и гостиная ДК «Современник». Начало в 12.00.
- «Трайфл - торт в стаканчике», кулинарный мастер-класс для детей. Конаковская МЦБ, детская библиотека (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 16.00.
- «Тыква Party», дискотека. ДК «Современник». Начало в 19.00.
ВНИМАНИЕ! По времени и датам проведения мероприятий возможны изменения вплоть до отмены. Следите за ними на интернет-ресурсах организаторов.