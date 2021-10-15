ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс мероприятий с 22 по 29 октября

22 октября,

пятница:

- Мастер-класс для детей по изготовлению поделок из бумаги «Лиса и енот». Конаковская МЦБ, детская библиотека. (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 16.00.

- Социальный кинозал Дмитровогорского СДК: кинофильм «Женатый холостяк», с. Дмитрова Гора, сельский дом культуры. Начало в 18.00.

23 октября,

суббота:

- Познавательное рисование для детей. Конаковская МЦБ (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 11.00.

- Зональное первенство Тверской области по волейболу среди мужчин. СК «Дмитрогорский», c. Дмитрова Гора. Первый день. Начало в 11.00.

- Региональные соревнования по вертолетному спорту. Аэродром «Конаково».

- Юбилейный творческий вечер Елены Рощиной. Заказ столиков. ДК «Современник». Начало в 18.00.

24 октября,

воскресенье:

- Зональное первенство Тверской области по волейболу среди мужчин. СК «Дмитрогорский», c. Дмитрова Гора. Второй день. Начало в 11.00.

- «Виртуальное путешествие в Японию». Беседа и мастер-класс по оригами для детей. Конаковская МЦБ, детская библиотека (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 14.00.

- «Тысяча лиц Аркадия Райкина» - литературный вечер к 110-летию актера. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).

27 октября, среда:

- «Феномен ТЭСС», книжная выставка к 115-летию писательницы Татьяны Тэсс. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).

- «Ожогам нет!», конкурсная познавательная программа. Гостиная ДК «Современник». Начало в 13.00.

- Вечер танца под духовой оркестр. ДК «Современник». Начало в 17.30.

28 октября,

четверг:

- «Пикассо: творец или разрушитель», арт-диспут среди участников интеллектуального клуба любителей живописи. Городская библиотека г. Конаково (ул. Свободы, 119).

- Концерт камерной музыки в виртуальном концертном зале «Песня остается с человеком». ДК «Современник». Начало в 13.30.

29 октября,

пятница:

- «Ильинские чтения». Зрительный зал, фойе и гостиная ДК «Современник». Начало в 12.00.

- «Трайфл - торт в стаканчике», кулинарный мастер-класс для детей. Конаковская МЦБ, детская библиотека (г. Конаково, ул. Горького, 3). Начало в 16.00.

- «Тыква Party», дискотека. ДК «Современник». Начало в 19.00.

ВНИМАНИЕ! По времени и датам проведения мероприятий возможны изменения вплоть до отмены. Следите за ними на интернет-ресурсах организаторов.