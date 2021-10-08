В Тверской области проходит Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в транспорте

В Тверской области в рамках Месячника по контролю за соблюдением масочного режима увеличено количество рейдов в общественном транспорте. 21 октября проверки проводили контролеры, работающие в автобусах Твери и Калининского района, а также сотрудники правоохранительных органов, в чьи обязанности входит составление административных материалов. Также рейды проходят в такси, на железнодорожном транспорте.

«В начале пандемии статистика показывала, что порядка 90% пассажиров автобусов «Транспорта Верхневолжья» носили маски. Сейчас, судя по нашим камерам видеонаблюдения, средствами индивидуальной защиты пользуются лишь порядка 40%. В течение месяца, с сегодняшнего дня, мы в постоянном режиме будем проводить рейды совместно с полицией, по итогам которых будут составляться административные материалы. Неопровержимым доказательством нарушений масочного режима пассажирами станут видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в каждом автобусе. Штраф за проезд без маски составляет от 1000 рублей. Но для нас важно не наказать людей, а призвать их быть ответственными за своей здоровье и здоровье окружающих. Поездка в транспорте без маски – это прямой путь к заражению коронавирусом», – прокомментировал временно исполняющий обязанности Министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.

Во время рейда 21 октября только за несколько часов было составлено 4 протокола о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Виновные лица могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ – это наложение административного штрафа для физических лиц от 1000 рублей до 30 тыс. рублей.

«Я везде ношу маску – в магазинах, общественном транспорте – потому что не хочу проблем себе и окружающим людям. Именно поэтому я, как и вся семья, также прошла вакцинацию», – рассказала пассажирка автобуса Ангелина Коликова.

В общественном транспорте усиливаются меры по обеспечению безопасности пассажиров. Во всех автобусах «Транспорта Верхневолжья» ежедневно проводится дезинфекция при каждом возвращении в парк и в течение дня – на конечных остановках маршрутов. В автобусах Твери и районах Тверской области неоднократно проводились акции по раздаче бесплатных масок.

Также в регионе продолжаются проверки в общественных местах и торговых центрах. Рейды организуют специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками внутренних дел.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.