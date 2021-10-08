В День герба и флага Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья

21 октября, в День герба и флага Тверской области, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, добившимся выдающихся результатов в различных сферах деятельности, тем, кто своим трудом вносит вклад в развитие территории. Также глава региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.

В 2021 году Верхневолжье отмечает несколько знаменательных дат: 165-летие официального утверждения герба Тверской губернии, 25-летие принятия регионального закона «О гербе и флаге Тверской области» и 15-летие учреждения Дня герба и флага Тверской области.

«Сегодня любовь к родине, к тверской земле объединяет всех нас, кому дорого Верхневолжье, кто здесь родился, вырос, трудится, создаёт семьи и воспитывает детей. Патриотизм, трудолюбие, искренняя забота о родной земле и своей стране, готовность к защите Родины во все века были присущи жителям Верхневолжья. Эти славные традиции продолжают наши современники – такие люди, как вы, которые преданно служат России, у кого сердце болит за свой край, за свою страну», - обратился к участникам церемонии Игорь Руденя.

Орден «Родительская слава» вручён Анне Дроба, воспитывающей 11 детей. Её супруг, протоиерей Сергий Дроба, настоятель тверской Никольской церкви, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской епархии, трагически погиб 7 июня 2021 года в автокатастрофе.

«Я очень благодарна за поддержку многодетных семей. Молодым семьям хочу пожелать, чтобы в первую очередь было взаимопонимание между мужем и женой, дети будут это впитывать и продолжать в своих семьях», - сказала Анна Дроба.

Почётными знаками Тверской области «Слава Отца» и «Слава Матери» награждены многодетные родители Пётр Калинин из Западнодвинского муниципального округа, Алексей Васильев из Твери и Ольга Дубинина из Конаковского района.

Как отметил Игорь Руденя, именно такие семьи – опора и будущее тверского региона и страны.

Благодарностью Президента РФ отмечены воспитатель детского сада № 4 Максатихинского района Галина Гусева, начальник отдела управления качеством и оценки медицинской деятельности клиники Тверского медуниверситета Нина Морозова, советник главы Ржевского района Валерий Румянцев.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» посмертно удостоен основатель Калязинского музея Иван Фёдорович Никольский. Он внёс огромный вклад в развитие краеведения в Тверской области, сохранил историю уникальных храмов, обителей и дворянских усадеб Верхневолжья, спас мощи святого преподобного Макария Калязинского, а также более 7 тысяч икон, фресок, других предметов из затопленного Троицкого монастыря.

Награду Игорь Руденя передал заведующей Калязинским краеведческим музеем Светлане Мокровой.

«В своё время Иван Фёдорович Никольский выступил «ангелом-хранителем» истории, ценностей, духовной культуры территории», - отметила Светлана Мокрова.

Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» вручён заведующий кафедрой экономической теории Тверского государственного университета Людмиле Карасёвой.

Региональных почётных отраслевых званий удостоены представители сфер культуры, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, средств массовой информации.

Почётными грамотами Губернатора Тверской области отмечен председатель Совета ветеранов Волжской межрегиональной прокуратуры Валерий Виноградов, а также коллектив Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии.

«Для нас очень важна оценка нашего труда. Коллектив в прошлом году отметил своё 30-летие и я счастлив, что 20 лет хор оттачивает своё мастерство в Тверской области, здесь прекрасные условия. Будем продолжать работать и радовать поклонников хорового искусства», - сказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Андрей Кружков.

Губернатор отметил, что каждый из награждённых - пример трудолюбия, самоотдачи и верности долгу, ориентир для подрастающего поколения. Пяти школьникам из Твери и Лихославля Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

«В этом году Президент поддержал идею сделать ежедневную церемонию поднятия государственного флага России неотъемлемой частью воспитательного процесса в школах нашей страны. Уверен, что юные жители Верхневолжья, видя на флагштоке рядом с российским триколором флаг Тверской области, всегда будут чувствовать гордость за свою страну и свою малую родину», - сказал Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области