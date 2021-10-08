Пешеход! Стань заметнее на дороге!

По статистике наезды на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

Правилами дорожного движения предусмотрено, что при переходе дороги и движении по обочинам, а также по краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами (СВЭ) и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Следует отметить, что пешеходы, передвигающиеся в темное время суток без СВЭ, не только значительно снижают свою видимость, но и подвергают свою жизнь опасности. Так, в октябре текущего года водитель, имеющий стаж вождения более 25 лет, на неосвещенной дороге вне населенного пункта совершил наезд на пешехода, который двигался навстречу движению транспортному средству по проезжей части дороги в темное время суток без светоотражающего элемента. То есть даже большой водительский стаж не позволил избежать ДТП, так как водитель увидел пешехода буквально за несколько секунд до трагедии. В результате происшествия пешеход в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в лечебное учреждение.

Многочисленные исследования доказали, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден с применением СВЭ, со 100 м увеличивается до 250-300 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения об экстренном торможении и снижения скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства. Кроме того, за нарушение Правил дорожного движения в части обязательного наличия и обеспечения видимости световозвращателей предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ.

По способу крепления разливают съемные и несъемные СВЭ. Съемные СВЭ – это предметы, прикрепляемые к одежде, головному убору, надеваемые на какую-либо часть тела или предметы (сумки, рюкзаки, детские коляски, ролики и т.д.). Одними из наиболее востребованных съемных световозвращателей являются навесные брелоки, стикеры, значки, браслеты, накладки на спицы колес велосипеда, жилеты и т.д. Несъемные световозвращающие элементы традиционно используются в спецодежде сотрудников полиции, врачей скорой медицинской помощи, железно- и автодорожных рабочих и многих других. Это различные ленты: сигнальные, комбинированные, термотрансферные, а также световозвращающий трикотаж и фурнитура (шевроны, нашивки, шнурки, канты и др.).

Актуально их применение в детской и подростковой одежде, в спортивной и туристической обуви. СВЭ должны обеспечивать видимость человека со всех стороны, чтобы участник дорожного движения был виден спереди и сзади водителям попутного и встречного транспорта, а также боковой проекции при переходе дороги.

В целях популяризации использования световозвращающих элементов пешеходами Правительством Тверской области ежегодно закупается более 3000 тысяч брелоков, которые передаются первоклассникам в начале учебного года. Распространение СВЭ осуществляется также при проведении сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области профилактических мероприятий «Засветись!», «Стань заметней на дороге» и др.

Для организации контроля за использованием световозвращающих элементов учащимися школ во многих муниципальных образованиях области со стороны органов образования и Госавтоинспекции сформирована практика проверки у учащихся начальных классов наличия данных элементов в период начала и по окончании занятий. К этой деятельности привлекаются представители «Родительских патрулей», общественных объединений и организаций, дети-участники отрядов юных инспекторов движения, которые на практике показывают возможность крепления световозвращателей к одежде и рюкзаку ребенка.

Вместе с тем наиболее редко (исходя из анализа аварийности с участием пешеходов) СВЭ используются старшеклассниками и студентами первых-вторых курсов высших и профессиональных образовательных организаций области, что можно объяснить психологическими особенностями подростков.

Уважаемые участники дорожного движения! Необходимо помнить, что одна из главных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения состоит в том, чтобы и водители, и пешеходы были взаимовежливы, соблюдали Правила дорожного движения, в том числе использовали световозвращающие элементы для обеспечения своей видимости на дороге, тем самым сохраняя свою жизнь и здоровье.

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области