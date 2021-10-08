Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 840 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 427 301 человек, за последние сутки – 3102 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 140 923, в том числе за последние сутки их проведено 5 993.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 72 812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1777 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 25 000
Конаковский район 5531
Ржев 4076
Калининский район 3292
Вышневолоцкий городской округ 3199
Кимры 2390
Торжок 2321
Кашинский городской округ 1711
Бологовский район 1566
Осташковский городской округ 1540
Старицкий район 1524
Калязинский район 1494
Бежецкий район 1487
Лихославльский район 1374
Нелидовский городской округ 1332
Максатихинский район 1073
Западнодвинский муниципальный округ 973
Торопецкий район 967
Оленинский муниципальный округ 930
Кувшиновский район 868
Весьегонский муниципальный округ 865
Рамешковский район 861
Торжокский район 793
Зубцовский район 719
Андреапольский муниципальный округ 659
Селижаровский муниципальный округ 634
Спировский район 621
Ржевский район 611
Кимрский район 486
Сонковский район 455
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 441
Кесовогорский район 422
Сандовский муниципальный округ 397
Краснохолмский муниципальный округ 378
Фировский район 374
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 205
Жарковский район 189
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области