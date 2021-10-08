Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 840 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 427 301 человек, за последние сутки – 3102 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 140 923, в том числе за последние сутки их проведено 5 993.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 72 812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1777 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 25 000

Конаковский район 5531

Ржев 4076

Калининский район 3292

Вышневолоцкий городской округ 3199

Кимры 2390

Торжок 2321

Кашинский городской округ 1711

Бологовский район 1566

Осташковский городской округ 1540

Старицкий район 1524

Калязинский район 1494

Бежецкий район 1487

Лихославльский район 1374

Нелидовский городской округ 1332

Максатихинский район 1073

Западнодвинский муниципальный округ 973

Торопецкий район 967

Оленинский муниципальный округ 930

Кувшиновский район 868

Весьегонский муниципальный округ 865

Рамешковский район 861

Торжокский район 793

Зубцовский район 719

Андреапольский муниципальный округ 659

Селижаровский муниципальный округ 634

Спировский район 621

Ржевский район 611

Кимрский район 486

Сонковский район 455

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 441

Кесовогорский район 422

Сандовский муниципальный округ 397

Краснохолмский муниципальный округ 378

Фировский район 374

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 205

Жарковский район 189

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области