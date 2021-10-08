Во Дворце бракосочетаний Тверской области с момента открытия создали семьи свыше 370 пар

В новом Дворце бракосочетаний Тверской области чуть более чем за месяц свой брак зарегистрировали уже 379 пар. Он был открыт в Твери 10 сентября при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», - подчеркнул тогда глава региона.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, которые для жителей Тверской области являются примером прочного семейного союза, любви друг к другу.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетаний расположено четыре зала для торжеств - в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном – чествования юбиляров семейной жизни, торжественные регистрации новорождённых. С момента открытия здесь зарегистрировали 371 нового жителя Верхневолжья.

Всего во Дворце создано 27 кабинетов для предоставления государственных услуг. В частности, за месяц было зарегистрировано 6 актов гражданского состояния по усыновлению, 63 – по установлению отцовства.

Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В учреждении проведена цифровизация – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области