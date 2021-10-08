С 21 октября по 21 ноября в Тверской области пройдёт Месячник по контролю за соблюдением масочного режима. Решение об усилении мер профилактики covid-19 принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 20 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Как было отмечено на заседании, рейды, проводимые в Тверской области в общественных местах, показали: многие жители региона стали пренебрегать соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в частности ношением масок. Особенно это актуально для общественного транспорта, где при большом количестве пассажиров невозможно соблюдать социальную дистанцию, и маска является единственным способом профилактики распространения коронавируса.

Специалисты отмечают, что одной из самых действенных мер против распространения коронавируса по-прежнему является вакцинация. К мнению медиков прислушиваются и жители Верхневолжья - в регионе с каждым днём растет количество сделавших прививку. Всего вакцинировались 424 199 человек, за последние сутки - 2 742 человека.

Востребованы мобильные пункты вакцинации, которые начали работать в Твери 18 октября. Два специализированных автомобиля работают при полной загрузке, принимая столько жителей, сколько позволяют их мощности. Накануне, 19 октября, в таких пунктах вакцинировались 125 человек.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. На всех площадках с 8 по 23 ноября, будет организована вакцинация вторым компонентом.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

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Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 55 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 15 госпиталях Верхневолжья развернуто 2494 инфекционных койки.

Пресс-служба Правительства Тверской области