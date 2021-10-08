В школах Сандовского муниципального округа и Кесовогорского района открылись центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»

В школах Сандовского муниципального округа и Кесовогорского района начали работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, ежегодно будут открываться 90 таких центров.

«В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Сандовском муниципальном округе образовательный центр «Точка роста» открылся в Старосандовской общеобразовательной школе. Он стал вторым образовательным центром в муниципалитете. Для реализации проекта в школе был проведен ремонт, поставлено необходимое оборудование – многофункциональные принтеры, ноутбуки, уникальные цифровые лаборатории, наборы ОГЭ по химии, а также оснащение для дополнительного образования детей. Благодаря обновлению оборудования у школьников появилась возможность углубленного изучения и практической отработки учебного материала по физике, химии и биологии, начнутся занятия по изучению основ шахмат.

«Современное образование – это залог успешного будущего нашего поколения. Отрадно, что теперь и в нашей школе появился центр «Точка роста», благодаря которому школьники смогут повысить уровень освоения основных и дополнительных программ естественно – научного и технического профилей», – отметила директор Старосандовской школы Ольга Ефремова.

В Кесовогорском районе «Точки роста» начали работу сразу в двух средних школах. Так, в Стрелихинскую среднюю школу было поставлено учебное оборудование, в том числе цифровые лаборатории.

«Физика - это, прежде всего, наглядность и эксперимент. С помощью одной такой цифровой лаборатории можно сделать 11 лабораторных работ и провести 26 демонстрационных экспериментов, что очень облегчает жизнь школьников», – рассказала учитель физики Стрелихинской средней школы Татьяна Зубехина.

Еще одной школой Кесовогорского района, где открылась «Точка роста», стала Лисковская средняя школа. Здесь образовательный центр располагается в двух профильных кабинетах, которые оборудованы под школьную и проектную деятельность. Перед началом занятий педагоги прошли курсы повышения квалификации и могут проводить уроки для школьников с использованием всех научно-технических возможностей нового оборудования.

Директор Лисковской школы Надежда Быкова рассказала, что во внеурочное время двери «Точки роста» будут открыты как для педагогов и школьников, так и для родителей, где они смогут принимать участие в проектной деятельности.

В сельских школах Верхневолжья по нацпроекту «Образование» до 2025 года будет создано 353 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Более 15 тысяч сельских школьников уже начали изучать ОБЖ, технологию и информатику на новом оборудовании в «Точках роста», заниматься в кружках и на дополнительных занятиях, которые могут помочь ребятам в выборе будущей профессии.

Пресс-служба Правительства Тверской области