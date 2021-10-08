В Тверской области дополнительные средства направят на обеспечение работы службы скорой помощи и лекарственное обеспечение жителей Верхневолжья

В Тверской области дополнительные средства направят на повышение оплаты труда работников выездных бригад скорой помощи, совершенствование лекарственного обеспечения граждан и проведение лабораторных исследований. Вопросы, связанные с повышением доступности и качества оказания медицинской помощи в Верхневолжье, рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 20 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

За счет федеральной дотации в Тверской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами дополнительно направят 101,9 млн рублей. Ещё 33,4 млн рублей предусмотрено на выравнивание оплаты труда сотрудников станций, которые присоединены к Тверской станции СМП.

«Это сегодня очень важно, поскольку нагрузка колоссальная. Сейчас ситуация, когда мы должны быть вместе с нашими специалистами, помогать им и принимать участие в улучшении условий их труда», - отметил Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ.

Сейчас в регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Это предполагает введение единых стандартов управления и работы, кадрового и материально-технического обеспечения.

Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП. С 2022 года вся система начнет работу на единой информационной платформе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ), который будет координировать и в режиме реального времени контролировать работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Верхневолжья.

Также на заседании принято решение за счёт средств областного бюджета увеличить финансирование Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В частности, 11,1 млн рублей дополнительно направят на проведение ПЦР-исследований. Новое направление программы – проведение лабораторных исследований на наличие коронавируса беременным женщинам перед плановой госпитализацией и гражданам, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи за пределами Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области