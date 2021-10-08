В Твери проверяют легковые такси на соблюдение водителями и пассажирами масочного режима

В Тверской области продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению требований санитарной безопасности. Очередной рейд в Твери 20 октября проводят представители региональных Министерств контрольных функций и транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД. Проверяются легковые такси на предмет соблюдения масочного режима водителями, наличие в машинах антисептиков для обработки рук.

Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических норм в первую очередь направлен на снижение уровня заболеваемости. В рамках проверочных мероприятий сотрудники ведомств напоминали пассажирам о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, водителям такси – о мере ответственности, предусмотренной за нарушение масочного режима, отсутствие антисептических средств в автомобилях.

«Такой рейд с привлечением ГИБДД и Минтранса мы сегодня провели впервые, в случае выявления нарушений масочного режима будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя – перевозчика пассажиров», - рассказал Алексей Никитин, представитель Министерства контрольных функций Тверской области.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан виновные лица могут привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ. Это наложение административного штрафа для физических лиц от 1000 рублей до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

В Тверской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований проводятся также на объектах общественного питания, розничной торговли, в оздоровительных и физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.

Проверки активизированы в регионе с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ходе рейдов проверяется наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, соблюдение социальной дистанции, масочного режима.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области