Пять проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут реализованы в Верхневолжье до декабря 2022 года

В Тверской области начинается подготовка проектной документации для реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года. Вопрос финансирования вошел в повестку заседания регионального Правительства, которое 20 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

В этом году пять городов Верхневолжья были признаны победителями конкурса – это Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. На благоустройство общественных пространств муниципалитеты получат из федерального бюджета грантовую поддержку в размере от 50 до 80 млн рублей. Предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и из внебюджетных источников.

На подготовку необходимой документации из областного бюджета выделено свыше 31,6 млн рублей. Проектная документация будет разработана до 1 января 2022 года, реализация должна быть завершена до 30 ноября следующего года.

В Ржеве благоустроят парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новым мостами, в Вышнем Волочке – городской сад, в Кимрах - пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. В Кашине в порядок приведут часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда, а в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по улице Венецианова.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку

получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса: в этом году работы ведутся в шести городах.

В Калязине благоустраивается набережная и спуск к колокольне Николаевского собора, в Осташкове - набережную, в Нелидово – площадь Ленина и улицу Горького. В Торопце идет реновация улицы Советской и территории Базарной площади, в Конаково – благоустройство городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта, в Бежецке – городского сада «Бежецкий верх».

Пресс-служба Правительства Тверской области