В Тверской области названы победители ежегодных региональных литературных премий

20 октября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, названы победители премий имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Соколова-Микитова и Н.С. Гумилева, которые ежегодно присуждаются выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.

Победителем конкурсного отбора премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина стала поэт, член Союза писателей России Любовь Гордеева – автор книги «Уроки птицы». В сборник вошли лирические стихотворения поэта разных лет, многие из которых посвящены любви к тверскому краю.

Ежегодная премия имени И.С. Соколова-Микитова в 2021 году присвоена писателю, историку, краеведу, члену Союза писателей России Александру Шиткову за книгу «Белый камень Старицы: история и современность». Она раскрывает историю старицкого белого камня, уникального строительного материала, из которого издавна на Руси велось белокаменное строительство.

Лауреатом ежегодной премии имени Николая Гумилева стал поэт, член Правления Содружества литераторов Верхневолжья Владимир Селянкин. Конкурсная комиссия высоко оценила его сборник философских стихотворений.

Размер каждой литературной премии составляет 50 тыс. рублей. Победителей определяла конкурсная комиссия, в которую вошли известные литераторы, литературные критики, журналисты, филологи.

Также на заседании принято решение об увеличении размера стипендий и премий Губернатора Тверской области, стипендий имени С.Я. Лемешева и В.В. Андреева. Поручение о повышении размера выплат было дано Игорем Руденей в июле этого года на одном из заседаний Правительства Тверской области.

Размер ежемесячных стипендий и премий Губернатора Тверской области будет увеличен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии Губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья. Это обучающиеся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся 2 человека, стипендий В.В. Андреева – 10 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области