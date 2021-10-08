На заседании Правительства Тверской области рассмотрели прогноз социально- экономического развития региона до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022-й год и период до 2024 года рассмотрен 20 октября на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Документ определяет основные тенденции развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы тверского региона.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что сегодня базовой задачей является дальнейший рост экономики, поддержка традиционных и высокотехнологичных отраслей, создание новых рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье. В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: развитие экономики в ближайшие три года должно быть направлено на решение приоритетной задачи – стабилизации численности населения Тверской области.

В соответствии с прогнозом к концу 2023 года индекс физического объёма валового регионального продукта должен составлять 103,6 %, в том числе за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в строительстве: ООО «Шелл Нефть», ОЭЗ «Завидово», Детская областная клиническая больница, Западный мост, а также в сельском хозяйстве: АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Румелко-Агро».

Ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2023 году составит 117,4% (56,4 млрд рублей). Наибольший объём производства продукции в АПК демонстрируют Калининский, Ржевский, Конаковский и Бежецкий районы.

Прогноз промышленного производства к 2023 году - 105,6 %, что выше показателя в среднем по Российской Федерации. Это связано, в том числе, с выходом на проектную мощность тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году.

Более чем 80% промышленного производства региона сконцентрировано в пяти муниципалитетах Верхневолжья – Твери, Торжке, Удомельском городском округе, Конаковском и Калининском районах. По прогнозу социально-экономического развития к 2024 году рост промышленного производства должны обеспечить Бежецкий район, Пеновский, Западнодвинский и Лихославльский муниципальные округа, ЗАТО Озёрный.

Также в прогнозе отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объём инвестиций без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 млрд рублей.

Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2024 году до 659,4 млн долларов США. В 2020-ом общий объём экспорта в регионе составил 440,2 млн долларов США. Ключевые направления – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

По итогам рассмотрения документа Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития, всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать государственные программы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2022-й год и период до 2024 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области