Эксперты отметили значимость опыта Тверской области для развития системы общественного транспорта в регионах России

Опыт Тверской области по созданию современной модели пассажирских перевозок является передовым и может служить примером для всех регионов России, считают эксперты. По их мнению, инициатива, с которой губернатор Игорь Руденя обратился к президенту Владимиру Путину на заседании Президиума Госсовета, о придании федерального статуса проекту модернизации общественного транспорта в регионах актуальна и очень перспективна.

Напомним, 19 октября Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Президиума Государственного Совета «О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года». Накануне в Москве состоялся подготовительный семинар-совещание, одну из дискуссий которого – по модернизации пассажирских перевозок – модерировал губернатор Игорь Руденя. На самом заседании глава Верхневолжья обратил внимание, что проектам по обновлению общественного транспорта, которые реализуются в регионах, необходимо придать общефедеральный статус.

«При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта», – подчеркнул Игорь Руденя.

Позицию губернатора поддерживает председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

«Тверская область показала пример эффективной организации и внедрения новой модели пассажирских перевозок. Этот опыт оказался успешным. Региональной власти удалось полностью обновить автобусный парк на пилотных территориях, обеспечить финансовую прозрачность новой модели и четкий контроль за перевозчиками. Появились очень удобные сервисы, например, школьная карта, по которой предоставляется льготный проезд учащимся», – отметил Станислав Петрушенко.

По мнению главы Старицкого района, заместителя председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Сергея Журавлева, опыт транспортной реформы в Тверской области, о котором вчера несколько раз говорилось на заседании Президиума Госсовета, действительно заслуживает внимания, и не случайно с позицией губернатора Игоря Рудени о необходимости придать высокий статус проекту солидарны многие региональные и федеральные эксперты.

«В Старице новая модель пассажирских перевозок работает с июля. Транспортное обслуживание стало упорядоченным, повысилась безопасность пассажиров. Если раньше к частным перевозчикам были вопросы по техническому состоянию транспортных средств, квалификации водителей, соблюдению расписания, что особенно волновало жителей отдаленных территорий, то теперь эти проблемы решены. Пассажиры отмечают комфорт и безопасность поездок на новых автобусах «Транспорта Верхневолжья», – говорит Сергей Журавлев.

«Предложение губернатора Игоря Рудени о системном подходе к обновлению общественного транспорта в регионах России – это выход проекта, успешно протестированного в Тверской области, на новый уровень. Так же было и с дорогами. Их ремонт всегда считался приоритетной задачей, но именно после того, как президент Владимир Путин инициирован национальный проект «Безопасные качественные дороги», работа по этому направлению стала более ритмичной, финансово обеспеченной, увеличились объемы дорожного строительства по всей стране. Такая же логика должна быть и в отношении общественного транспорта, о чем и говорил глава региона», – подчеркнул председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук.

Он также отметил, что, судя по обращениям в палату, жители областного центра позитивно оценивают перемены, которые произошли за полтора года работы новой модели пассажирских перевозок.

Заседание Президиума Госсовета, посвященное транспортной стратегии России, станет отправной точкой для развития общественного транспорта, полагают эксперты.

«Внимание к общественному транспорту резко увеличивается, его ждут большие и позитивные реформы. Причем далеко не для всех это перспектива 2035 года: в некоторых городах это будет реализовано завтра, а где-то реализуется уже сегодня. Я всем предлагаю съездить в Тверь и посмотреть, что у них было и что стало. Они провели очень разумную реформу общественного транспорта – и система работает», – отмечает директор Института развития транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, мнение которого цитирует портал «Региональные комментарии».

Напомним, в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. На заседании Президиума Госсовета многие участники отметили успешный опыт реализации проекта в Верхневолжье. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области – в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда. Планируется, что в перспективе новая модель охватит все муниципальные образования.