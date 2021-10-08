Стартовало народное голосование Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

20 октября началось народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Жители Верхневолжья могут поддержать тверские товары, отдав свой голос на официальном сайте конкурса https://russiantastes.ru/. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов. Заключительный день голосования – 7 ноября.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие производителей в подобных мероприятиях помогает продвижению тверских товаров на российские рынки сбыта.

По итогам народного голосования будут определены финалисты в 8 номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк», «Вкус без границ».

19 тверских производителей представляют на конкурсе бренды – «Селигерский Иван-чай», «Мука Верхневолжья», «Макароны Верхневолжья», «Тверские баранки», «Тверские сушки», «Форель Верхневолжья», «Деликатесы Верхневолжья», «Пельмени Верхневолжья», «Мороженое Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Мясные чипсы», «Пожарская котлета», «Сыры Верхневолжья», «Квас поручика Ржевского», «Хлеб Верхневолжья», «Кашинский зефир», «Вода «Кашинская», «Тверской пряник», «Лимонад Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Морс Селигерский», «Лимонад Селигерский», «Мармелад Верхневолжья».

Помимо Тверской области в этом году свои уникальные продовольственные бренды представляют 84 региона России. Среди более 700 участников есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.

Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная образовательная программа, включающая наиболее важные для аграриев вопросы: бизнес планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.

Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В прошлом году в нём приняли участие более 500 уникальных региональных брендов, в том числе представленных Верхневолжьем.

Пресс-служба Правительства Тверской области