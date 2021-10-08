Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 796 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 424 199 человек, за последние сутки – 2 742 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 134 930, в том числе за последние сутки их проведено 5 007.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 72 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1765 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 857

Конаковский район 5501

Ржев 4055

Калининский район 3265

Вышневолоцкий городской округ 3184

Кимры 2383

Торжок 2310

Кашинский городской округ 1711

Бологовский район 1565

Осташковский городской округ 1526

Старицкий район 1509

Калязинский район 1492

Бежецкий район 1479

Лихославльский район 1366

Нелидовский городской округ 1329

Максатихинский район 1071

Западнодвинский муниципальный округ 971

Торопецкий район 966

Оленинский муниципальный округ 929

Весьегонский муниципальный округ 865

Кувшиновский район 867

Рамешковский район 859

Торжокский район 787

Зубцовский район 714

Андреапольский муниципальный округ 654

Селижаровский муниципальный округ 629

Спировский район 618

Ржевский район 609

Кимрский район 486

Сонковский район 455

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 437

Кесовогорский район 422

Сандовский муниципальный округ 389

Краснохолмский муниципальный округ 376

Фировский район 374

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 204

Жарковский район 189

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области