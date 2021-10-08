Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 796 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 424 199 человек, за последние сутки – 2 742 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 134 930, в том числе за последние сутки их проведено 5 007.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 72 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1765 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 857
Конаковский район 5501
Ржев 4055
Калининский район 3265
Вышневолоцкий городской округ 3184
Кимры 2383
Торжок 2310
Кашинский городской округ 1711
Бологовский район 1565
Осташковский городской округ 1526
Старицкий район 1509
Калязинский район 1492
Бежецкий район 1479
Лихославльский район 1366
Нелидовский городской округ 1329
Максатихинский район 1071
Западнодвинский муниципальный округ 971
Торопецкий район 966
Оленинский муниципальный округ 929
Весьегонский муниципальный округ 865
Кувшиновский район 867
Рамешковский район 859
Торжокский район 787
Зубцовский район 714
Андреапольский муниципальный округ 654
Селижаровский муниципальный округ 629
Спировский район 618
Ржевский район 609
Кимрский район 486
Сонковский район 455
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 437
Кесовогорский район 422
Сандовский муниципальный округ 389
Краснохолмский муниципальный округ 376
Фировский район 374
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 204
Жарковский район 189
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области