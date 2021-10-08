Десять событийных мероприятий Тверской области претендуют на победу в Национальной премии Russian Event Awards

Тверская область вошла в список финалистов регионального конкурса X Национальной премии Russian Event Awards. Верхневолжье заняло третье место (после Московской и Белгородской областей) по количеству проектов, вышедших в финал.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма были заявлены более 300 проектов, в финал вышли 146 событий. Победителей объявят 28-30 октября в Санкт-Петербурге.

Все фестивали, входящие в событийный календарь Тверской области, в условиях текущей эпидемиологической ситуации организуются в соответствии с требованиями безопасности. Также при проведении событийных мероприятий учитывается концепция развития территории, на которой они проводятся. В итоге гости приезжают в Тверскую область на фестивали и остаются знакомиться с местными достопримечательностями.

Один из ярких примеров такой коллаборации представлен в номинации «Лучшая идея туристического события» - первый фестиваль культуры и искусства им. Н.А. Львова «Архитектура жизни» в Торжке и «Лучшее событие в сфере агротуризма» - «День оленя» в деревне Судимирка.

Также Тверская область заявлена в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий», который размещен на туристическом портале welcometver.ru .

Особенно популярны среди гостей региона гастрономические события: в финал вышли фестиваль «Со вкусом гостеприимства», который проходит в комплексе отдыха «Завидово», и карельский этнофорум «KODIMAILLA».

Премия Russian Event Awards проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Ее победители получают возможность информационной поддержки и продвижения мероприятия на всероссийском уровне.

Кроме того, Тверская область вышла в финал Национальной гостиничной премии, организованной Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Ростуризма. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением до 100 тысяч человек» первым стал город Конаково, а с населением до 500 тысяч человек – Тверь. Также лучшим отелем в категории «Одна звезда» по итогам голосования определен отель в Зубцове «Boverli Hill».

Пресс-служба Правительства Тверской области