Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ под руководством Президента Владимира Путина по транспортной стратегии Российской Федерации

19 октября Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Президиума Государственного Совета РФ «О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года». В заседании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и задачами развития России и призвана обеспечить максимальный учёт экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего прямых пользователей – граждан Российской Федерации, проживающих в городах и сёлах, удалённых и труднодоступных районах страны.

«Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учётом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом. Обновлённая транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни наших граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надёжным безопасным транспортным сообщением», – сказал Владимир Путин, открывая заседание Президиума Госсовета.

Глава государства подчеркнул: исходя из положений Стратегии, регионы России при поддержке федерального Правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами.

На заседании Губернатор Тверской области Игорь Руденя обратил внимание, что проектам по обновлению общественного транспорта, которые реализуются в регионах, необходимо придать общефедеральный статус.

«При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта», - подчеркнул Игорь Руденя.

Среди ключевых направлений Стратегии – приведение в нормативное состояние дорог, включая региональные и муниципальные, развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, электротранспорта, модернизация сферы с точки зрения экологии, обновление подвижного состава, в том числе с использованием нового кредитного инструмента.

«В стратегии зафиксирована поддержка государства в приобретении общественного транспорта. Это даст возможность сэкономленную часть денег направить на реализацию социально-значимых проектов. Это льготный проезд для наших уважаемых ветеранов и других людей, которые пользуются льготами, для школьников, возможность модернизации транспортной инфраструктуры – остановочных пунктов, павильонов. Основная задача общественного транспорта - быть доступным по стоимости проезда, качеству перевозок, безопасности, удобству», - отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. На заседании Президиума Госсовета многие участники отметили успешный опыт реализации проекта в Тверской области.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Разработано мобильное приложение «Волга», которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду.

Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов с интервалом от 5 до 12 минут. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в 3 раза, число пострадавших в них людей – в 4 раза.

На сегодняшний день более 40 регионов уже ознакомились с работой новой системы пассажирских перевозок в тверском регионе.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области