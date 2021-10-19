Тверская область вошла в тройку регионов-лидеров по снижению объемов госдолга

По данным Счетной палаты РФ, Тверская область вошла в топ-3 регионов России с самым значительным снижением государственного долга за 8 месяцев 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

В сообщении отмечается, что объемы госдолга снизились в 49 регионах. В Тверской области – на 32,7%, что является одним из трех лучших результатов по стране.

Напомним, в Верхневолжье планомерно ведется работа по сокращению государственного долга. Эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 30 августа.

«Очень хорошее решение было, хотим Вас ещё раз поблагодарить: те регионы, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов, могут получать дополнительную поддержку по инфраструктурным проектам», – отметил Игорь Руденя в разговоре с главой государства.

По словам губернатора, более 3,5 млрд рублей, сэкономленных на обслуживании госдолга, выделены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса.