Тверской медицинский колледж стал инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания для апробации научных практик

Тверской медицинский колледж стал инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Основная цель создания таких площадок – апробация практической применимости разработанных в Институте методик, научных и образовательных проектов, исследований и программ.

Институт воспитания – уникальный научно-исследовательский центр, где изучают актуальные проблемы обучения, воспитания и психофизиологического развития детей в современном обществе.

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В перечень площадок Института для апробации научных практик включены образовательные организации страны, заинтересованные в своем развитии, реализации инновационных проектов по стратегически важным направлениям государственной политики в образования и воспитании.

Медицинский колледж стал единственной площадкой Института среди учреждений профобразования тверского региона. Он выбран благодаря активному участию студентов в волонтерских проектах на региональном и федеральном уровнях, высокой организации профориентации среди детей и молодежи, мастерству педагогического состава. По этим показателям Тверской медицинский колледж входит в число лучших образовательных организаций России 2021 года.

Сегодня волонтеры-медики колледжа активно участвуют в профильных мероприятиях. Так, в октябре студенты помогали медикам в организации выездной диспансеризации в Калининском районе. Будущие врачи анкетировали пациентов, снимали антропометрические данные, измеряли давление.

Кроме того, студенты колледжа участвуют в акциях, направленных на профилактику здорового образа жизни, популяризацию физкультуры и спорта, в социальных, просветительских и патриотических проектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области