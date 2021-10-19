Проект прогноза социально-экономического развития Тверской области рассмотрят на заседании регионального Правительства

Проект прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрят 20 октября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наши приоритеты в экономике — это промышленное производство, сельское хозяйство, туристическая индустрия, поддержка малого и среднего бизнеса. Индикатором успешного развития этих направлений является количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере, повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности тверского региона», – считает Игорь Руденя.

Достижение прогнозных значений позволит решать и ключевой вопрос улучшения демографии, в том числе через повышение рождаемости, увеличение процента молодёжи в региональной экономике.

Кроме того, на заседании регионального Правительства рассмотрят вопросы развития системы здравоохранения региона и поддержки талантливой творческой молодёжи Верхневолжья, а также будет утверждены литературные премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Соколова-Микитова и Н.С. Гумилева.

Пресс-служба Правительства Тверской области