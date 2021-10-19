Свыше 180 проектов реализовано в Тверской области по Программе поддержки местных инициатив в 2021 году

На данный момент в Тверской области реализовано свыше 180 проектов по Программе поддержки местных инициатив, которые были заявлены в 2021 году. Работы на оставшихся объектах будут завершены в 4 квартале текущего года. Всего в Верхневолжье будет реализовано 334 проекта в 40 муниципальных образованиях на общую сумму более 218,6 млн рублей.

«Неравнодушные жители вместе с нами развивают территорию и поддерживают ее в хорошем состоянии. Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств», – считает Игорь Руденя.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог (52 и 51 проект соответственно), устройству уличного освещения на своих территориях (42 проекта), а также оборудованию детских площадок (41 проект).

Наиболее активными в рамках программы стали Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининский районы, Андреапольский муниципальный округ, город Тверь.

Так, в Вышневолоцком городском округе по ППМИ в текущем году установлены детские площадки на улицах Вагжанова, Гоголя, Правды, Карла Либкнехта. Также в рамках программы заменен проходной лестничный марш между многоквартирными домами по улице Баумана.

В селе Микшино Лихославльского муниципального округа завершен первый этап обустройства зоны отдыха с дорожками, скамейками, клумбами, игровыми площадками. В поселке Крючково Вескинского сельского поселения Лихославльского муниципального округа завершен второй этап обустройства сквера 75-летия Победы, который был возведен в 2020 году также в рамках ППМИ. Кроме того в Лихославле на улице Комсомольской установлена универсальная спортивная площадка для занятий футболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом.

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2021 году также завершены работы по капитальному ремонту ограждения сельского дома культуры поселка Бобровец и кровли ДК в деревне Аксеново Андреапольского муниципального округа. В Кашине проведено благоустройство пешеходной зоны Пушкинской набережной, что позволило создать закольцованный туристический маршрут для прогулок – Воскресенский Собор - Пушкинская набережная - Городской сад. В Старицком районе реализован проект по благоустройству территории Станционного дома культуры – установлены скамейки, малые архитектурные формы, освещение.

Программа поддержки местных инициатив успешно развивается в Тверской области с 2013 года и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в 6 раз. За период с 2015 по 2020 годы количество заявок возросло на 93% – со 168 до 325, кроме того на 56% был увеличен объем субсидии, предоставленный на реализацию программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области