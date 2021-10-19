В Твери завершается ремонт академического театра драмы

В областной столице завершается ремонт Тверского областного театра драмы. Решение о проведении работ было принято Губернатором Игорем Руденей в марте текущего года на заседании региональной Бюджетной комиссии.

«Драматический театр является одним из центров культурной жизни нашего региона. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями», – считает Игорь Руденя.

На данный момент завершены работы по покраске стен, рустов, пилястр, лепнины на северном фасаде театра. Продолжается подготовка поверхности восточного и северного фасадов стен под окраску, а также устройство тротуара у колоннады, восстановление ступеней из гранитных плит.

В 2020 году в областном театре драмы в рамках государственной программы «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы также были проведены ремонтные работы. Были заменены одежда сцены и занавеса, напольное покрытие, обновлено оформление дверных проемов на входе в зрительный зал, а также окон в колонном фойе на втором этаже.

Пресс-служба Правительства Тверской области