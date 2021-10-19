В Тверcкой области первый день работы мобильных пунктов вакцинации прошёл почти при полной загрузке

В двух мобильных пунктах вакцинации, которые начали работать в Твери 18 октября, за первый день вакцинировались 74 человека. Специализированные автомобили отработали почти при полной загрузке –мощности одной машины составляют 40-50 человек ежедневно.

Первый же день работы показал, что передвижные пункты вакцинации, работающие в шаговой доступности, удобны и востребованы жителями города. Сделать прививку можно, просто выйдя на прогулку. Близость к дому позволяет избежать поездки к месту вакцинации на общественном транспорте: посещение мест массового скопления людей сейчас, в период активного распространения коронавируса, нежелательно.

Мобильные пункты вакцинации в Верхневолжье были созданы по поручению Губернатора Игоря Рудени как дополнительная мера защиты здоровья жителей региона.

19 октября комплексы продолжают работать на площадках у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и у ТЦ «Можайский» в микрорайоне «Южный». Здесь автомобили будут находиться с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Прививку могут сделать все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. На всех площадках с 8 по 23 ноября, будет организована вакцинация вторым компонентом.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/139519130249788/posts/944970593037967/

https://ok.ru/tverreg/topic/154042985966997

https://vk.com/tverreg?w=wall-135894105_31376

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351 .

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 419 747человек, за последние сутки – 2106 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области