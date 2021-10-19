В Тверской области на 76 объектах завершено благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда»

В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось в рамках реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В порядок приведено 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств.

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Так, в Старице завершены работы в парке на ул. Коммунистическая. Там появилась молодежная зона отдыха со световым фонтаном. На территории парка оборудовано освещение, пешеходные зоны, установлены малые архитектурные формы.

В Торжке благоустроена смотровая площадка на Новгородской набережной. Завершены работы и в Вышнем Волочке, где в порядок приведена набережная Олега Матвеева.

Всего в 2021 году участниками проекта являются 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств.

Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в 6 муниципальных образованиях – Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине.

В этом году пять городов Верхневолжья были признаны победителями конкурса. Они на благоустройство общественных пространств в следующем году из федерального бюджета получат грантовую поддержку. В Ржеве благоустроят парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами, в Вышнем Волочке – городской сад у Цнинского канала, в Кимрах - пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. В Кашине в порядок приведут часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда. В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова.

Пресс-служба Правительства Тверской области