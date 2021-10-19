В Тверской области начали выпускать новую продукцию - столы для компьютерных игр

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области два предприятия компании «Феликс» - мебельная фабрика в Торопце и ДОК «Жарковский» начали производить новую продукцию – столы для любителей компьютерных игр.
Развитие деревообрабатывающих предприятий, увеличение объемов переработки леса на территории региона – ключевые задачи в лесопромышленном комплексе Верхневолжья.
«Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В линейке геймерских столов – четыре модели. В их конструкции учтены анатомические особенности человека и возможность проводить длительное время за таким столом во время игры.
«Во время пандемии обозначился спрос на эргономичную корпусную мебель для домашних кабинетов, в том числе был явно виден запрос от геймеров. Люди стали больше проводить дома, больше учиться и работать удаленно, и весь свой досуг преимущественно проводить дома. Геймерские столы, их дизайн и технологические параметры – это собственная разработка компании», - рассказал Илья Кондратьев, председатель Совета директоров компании «Феликс».
Пресс-служба Правительства Тверской области