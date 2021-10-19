В Тверской области начали выпускать новую продукцию - столы для компьютерных игр

В Тверской области два предприятия компании «Феликс» - мебельная фабрика в Торопце и ДОК «Жарковский» начали производить новую продукцию – столы для любителей компьютерных игр.

Развитие деревообрабатывающих предприятий, увеличение объемов переработки леса на территории региона – ключевые задачи в лесопромышленном комплексе Верхневолжья.

«Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В линейке геймерских столов – четыре модели. В их конструкции учтены анатомические особенности человека и возможность проводить длительное время за таким столом во время игры.

«Во время пандемии обозначился спрос на эргономичную корпусную мебель для домашних кабинетов, в том числе был явно виден запрос от геймеров. Люди стали больше проводить дома, больше учиться и работать удаленно, и весь свой досуг преимущественно проводить дома. Геймерские столы, их дизайн и технологические параметры – это собственная разработка компании», - рассказал Илья Кондратьев, председатель Совета директоров компании «Феликс».

Пресс-служба Правительства Тверской области