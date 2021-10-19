От Тверской области на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2022 году заявлено 23 проекта. Некоммерческие организации Верхневолжья

представили инициативы по сохранению исторической памяти, пропаганде здорового образа жизни, социальной поддержке граждан, охране окружающей среды, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, молодёжные проекты, проекты в области науки и образования.

Активность некоммерческих организаций Тверской области неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу, – считает Игорь Руденя. – Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания и многим другим».

Всего от российских НКО из всех регионов страны на конкурс поступило свыше 10 тысяч проектов. В конце октября пройдет заседание объединенного экспертного совета, который определит, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы.

Итоги конкурса подведут до 15 января 2022 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов была подана 110 331 инициатива. 20 тысяч социально значимых проектов было поддержано в объеме 41 млрд рублей.

НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций стали победителями первого и второго конкурсов Фонда. В прошлом году общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области