Электросварщик из Тверской области стал победителем III корпоративного чемпионата АО «Трансмашхолдинг»

Электросварщик Тверского вагоностроительного завода Павел Сумеркин стал победителем III корпоративного чемпионата АО «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Сварочные технологии». Мероприятие проходило на площадке ТВЗ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей, повышение квалификации – важное звено в развитии профобразования в Верхневолжье.

Свое мастерство демонстрировали представители семи предприятий холдинга: ТМХ-Электротех, Демиховского и Брянского машиностроительных заводов, Новочеркасского электровозостроительного, Тверского вагоностроительного и Коломенского заводов. Вместе с конкурсантами в чемпионате принимали участие инженеры по сварке от каждого предприятия, выступавшие в качестве экспертов для оценки результатов.

Конкурсное задание включало четыре модуля, для изготовления которых необходимо было применить различные виды сварки. На выполнение изделий отводилось три дня. Готовые модули оценивались по стандартам WorldSkills, которые отличаются повышенными требованиями.

«Видно, что на предприятиях холдинга уделяется большое внимание повышению квалификации рабочих. Конкуренция достаточно серьезная», - отметил главный судья состязаний, мастер производственного обучения Чебоксарского электромеханического колледжа Андрей Егоров.

По итогам состязаний третье место занял сварщик Демиховского машиностроительного завода Тимофей Коркин, второе место у представителя Брянска Владимира Маршалко.

Лидером состязаний стал тверской вагоностроитель Павел Сумеркин. Его стаж работы на ТВЗ – 13 лет. Неоднократно он становился призером конкурсов профессионального мастерства. Но в подобном чемпионате принимал участие впервые.

В конце октября Павлу Сумеркину предстоит выступить за ТМХ на VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

Пресс-служба Правительства Тверской области