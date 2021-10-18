Губернатор Игорь Руденя принял участие в подготовке к заседанию Президиума Госсовета РФ, на котором рассмотрят транспортную стратегию страны

Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Государственного Совета РФ «О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года», которое 19 октября проведет Президент России Владимир Путин.

Стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации и определяет основные направления транспортной политики. Стратегический документ призван обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий субъектов рынка транспортных услуг. Прежде всего прямых пользователей – граждан Российской Федерации, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.

На семинаре – совещании Губернатор Игорь Руденя возглавил дискуссию по модернизации пассажирских перевозок. Обсуждались вопросы развития региональных и местных перевозок, обновления общественного транспорта, модернизации инфраструктуры.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.

Сейчас новая модель действует в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья» – комфортабельные машины экологического стандарта «Евро-5», оснащенные системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

Проект Верхневолжья получил признание на всероссийском уровне. Тверская область стала регионом, у которого другие субъекты перенимают опыт для развития своих транспортных моделей.

Новая транспортная модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в 2020 году также стала победителем общенациональной премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта».

Пресс-служба Правительства Тверской области