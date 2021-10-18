В Твери установлена скульптурная композиция, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской

В столице Верхневолжья на площади перед Дворцом бракосочетания в Твери установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской.

«Анна Кашинская и Михаил Тверской – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Для тверской земли они являются символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Скульптурная композиция расположена на гранитном постаменте. При разработке эскиза памятника и его изготовлении было учтено мнение экспертов-историков. В частности, лица святых выполнены в соответствии с историческими данными и иконописными ликами. Скульптором проекта стал Василий Фильшин.

Областной Дворец бракосочетания был открыт в Твери 10 сентября при участии главы региона.

В трёхэтажном здании расположено 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трёх будут проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Созданы условия для комфортного перемещения по зданию маломобильных граждан.

Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В учреждении проведена цифровизация – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

В 2020 году в ЗАГСе Тверской области зарегистрировано более 6400 браков, свыше 10 200 новорожденных.

Пресс-служба Правительства Тверской области