В Тверcкой области начали работу мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции

18 октября в Тверcкой области начали работу мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Они созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей Верхневолжья. В Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи.

«Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью», – отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из недавних заседаний оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Первыми точками, где расположены передвижные пункты, стали территория у ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятская и площадка у ТЦ «Можайский» в микрорайоне «Южный». Здесь автомобили будут находиться 18 и 19 октября с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

В числе первых жителей, сделавших прививку в мобильном пункте у ТЦ «Олимп», – пенсионеры Леонид Васильевич и Антонина Алексеевна Старостины.

«Узнали про открытие пункта через интернет. Очень удобно, что он находится рядом с домом», – отметили супруги.

20 и 21 октября площадки мобильной вакцинации будут развернуты на ул. Горького,130 и на остановке «Торговый центр» по ул. Орджоникидзе, д. 48В.

22 и 23 октября – в микрорайоне «Юность» у ТЦ «Дюна» и на остановке «Речной вокзал» около фонтана.

24 и 25 октября – у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, д. 39 и по ул. Георгиевская, д. 12 в микрорайоне «Мамулино».

26 и 27 октября - около ТЦ «Маяк» в микрорайоне «Радужный» и по ул. Оснабрюкская, д. 26 в микрорайоне «Брусилово».

28 и 29 октября – по ул. 2-я Грибоедова, д. 24 и около фонтана на Комсомольской площади.

30 и 31 октября – в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова, д. 36А.

1 и 2 ноября – в ДК «Затверецкий» по ул. Туполева, д. 105 и в микрорайоне «Мигалово» по ул. Громова, д. 11, к.1.

На этих же площадках с 8 по 23 ноября, будет организована вакцинация вторым компонентом.

Запись на вакцинацию и ревакцинацию в мобильных пунктах не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. В наличие есть необходимые запасы вакцины.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте:

https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351 .

Всего на данный момент в Тверской области прививку сделали 417 641 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области