В Калязине Тверской области прошёл рейд по контролю за обеспечением соблюдения эпидемиологических требований

В Тверской области продолжаются проверки соблюдения собственниками и посетителями торговых точек эпидемиологических требований и масочного режима. Очередной рейд был проведен в Калязине в магазинах на объектах общественного питания.

Мероприятия выполняли представители Министерства контрольных функций Тверской области совместно с сотрудниками Кашинского территориального отдела управления регионального Роспотребнадзора.

Проверки активизированы в регионе с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ходе рейдов проверяется наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, соблюдение социальной дистанции, масочного режима продавцами и посетителями.

Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических норм в первую очередь направлен на снижение уровня заболеваемости. Вместе с тем, в случае выявления нарушений, виновные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ. Это наложение административного штрафа для физических лиц от 1000 рублей до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

В Калязине было выявлено отсутствие бесконтактного термометра и антисептиков для посетителей, дезинфицирующих средств для протирания полов и поверхностей, обслуживание посетителей без маски, стершаяся разметка в торговом зале. По всем установленным фактам будут вынесены решения о привлечении к ответственности.

Проверками на предмет обеспечения требований эпидемиологической безопасности будут затронуты объекты в сферах общественного питания, розничной торговли, легкового такси и перевозки пассажиров, оздоровительные и физкультурные центры, торгово-развлекательные центры, торговые центры и кинотеатры.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области