Более восьми тысяч особей краснокнижного черного амура пополнили озера-охладители Калининской АЭС

В акваторию озер-охладителей Калининской АЭС Удомлю и Песьво выпущено более одной тонны рыбы. Популяцию водных обитателей пополнили восемь тысяч молодых особей черного амура – редкого вида из семейства карповых, занесенного в Красную книгу России. Они будут очищать водоемы станции от водорослей и моллюсков, что позволит поддерживать благоприятный баланс водных организмов, сохранять в озерах экологическое благополучие.

«Черный амур помогает естественным образом бороться с размножением в акватории озер моллюсков дрейссены, неконтролируемое развитие которых затрудняет работу систем технического водоснабжения атомной станции», – рассказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Особей черного амура доставили в Удомлю из Научного центра по генетике и селекции рыб, расположенного в Московской области, специальным транспортом, который способен обеспечить рыбам необходимый кислородный и тепловой режим.

Выпуск особей проходил под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Предварительно экологи и гидрологи изучили все необходимые условия для выпуска рыбы – температурный режим, направление ветра, проверили место будущего обитания и состояние особей.

Калининская АЭС регулярно проводит зарыбление озер-охладителей. За последние годы в водоемы было выпущено более 150 тысяч мальков черного амура, толстолобика и сазана. Эти теплолюбивые растительноядные виды рыб здесь хорошо уживаются и поддерживают благоприятный баланс водных организмов, о чем свидетельствуют показатели мониторинга водных биологических ресурсов.

Воспроизводству биоресурсов в водоемах Тверской области уделяется особое внимание. Мероприятия по зарыблению проводятся, в том числе при участии Губернатора Игоря Рудени. Так, глава региона вместе со специалистами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в мае этого года выпустил около 13 тыс. единиц молоди стерляди в акваторию реки Волга в Калязинском районе, в августе – еще порядка 10 тыс. экземпляров молоди стерляди в акваторию Волги в Зубцовском районе.

«Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна, – отметил Игорь Руденя во время одного из мероприятий по зарыблению. – Важно также усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты для увеличения количества рыбы в наших водоемах».

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

Всего в 2021 году в водоемы Тверской области выпущено около 4 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. К концу года водоемы Верхневолжья пополнят еще 2,3 млн штук молоди ценных пород рыб.

Пресс-служба Правительства Тверской области