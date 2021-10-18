Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 655 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 241 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 417 641 человек, за последние сутки – 547 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 126 844, в том числе за последние сутки их проведено 957.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 776 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 747 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 612

Конаковский район 5447

Ржев 4013

Калининский район 3224

Вышневолоцкий городской округ 3173

Кимры 2365

Торжок 2288

Кашинский городской округ 1701

Бологовский район 1549

Осташковский городской округ 1504

Старицкий район 1490

Калязинский район 1479

Бежецкий район 1463

Лихославльский район 1359

Нелидовский городской округ 1319

Максатихинский район 1069

Западнодвинский муниципальный округ 965

Торопецкий район 962

Оленинский муниципальный округ 928

Весьегонский муниципальный округ 864

Кувшиновский район 852

Рамешковский район 844

Торжокский район 768

Зубцовский район 702

Андреапольский муниципальный округ 654

Селижаровский муниципальный округ 622

Спировский район 616

Ржевский район 603

Кимрский район 479

Сонковский район 453

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 425

Кесовогорский район 420

Сандовский муниципальный округ 389

Краснохолмский муниципальный округ 370

Фировский район 360

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 204

Жарковский район 187

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области