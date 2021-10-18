Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 октября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 655 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 241 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 417 641 человек, за последние сутки – 547 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 126 844, в том числе за последние сутки их проведено 957.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 776 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 747 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 612
Конаковский район 5447
Ржев 4013
Калининский район 3224
Вышневолоцкий городской округ 3173
Кимры 2365
Торжок 2288
Кашинский городской округ 1701
Бологовский район 1549
Осташковский городской округ 1504
Старицкий район 1490
Калязинский район 1479
Бежецкий район 1463
Лихославльский район 1359
Нелидовский городской округ 1319
Максатихинский район 1069
Западнодвинский муниципальный округ 965
Торопецкий район 962
Оленинский муниципальный округ 928
Весьегонский муниципальный округ 864
Кувшиновский район 852
Рамешковский район 844
Торжокский район 768
Зубцовский район 702
Андреапольский муниципальный округ 654
Селижаровский муниципальный округ 622
Спировский район 616
Ржевский район 603
Кимрский район 479
Сонковский район 453
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 425
Кесовогорский район 420
Сандовский муниципальный округ 389
Краснохолмский муниципальный округ 370
Фировский район 360
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 204
Жарковский район 187
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области