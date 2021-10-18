Более 1600 многодетных семей Тверской области получили выплату на частичное погашение ипотеки

1673 многодетные семьи из Тверской области воспользовались своим правом на получение выплаты до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. На реализацию данной меры поддержки в Верхневолжье направлено свыше 733 млн рублей.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы и оставались в Тверской области, чтобы территория развивалась».

Право на данный вид помощи со стороны государства многодетные получили с 25 сентября 2019 года. По условиям программы, выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 года.

Реализацией этой меры поддержки занимается «ДОМ.РФ». В июле 2021 года условия программы были расширены. Сейчас выплаты могут быть использованы на погашение кредитов, предоставленных на покупку земельных участков для личного подсобного хозяйства или садоводства, строительство объекта ИЖС или покупку объекта незавершенного строительства, приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, а также последней доли в праве собственности на недвижимость.

Также возможно получение господдержки по кредитам, предоставленным для оплаты паевого взноса в ЖСК, приобретение жилья, включая оплату ремонта, а также уплату страховых взносов.

ДОМ.РФ совместно с Минцифры планирует реализовать возможность подачи гражданами заявок на выплату через портал Госуслуг. Это ускорит процесс получения средств. Сейчас для получения господдержки семьи обращаются с заявлением в свой банк, а затем информация поступает в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства господдержки.

Подробные условия программы можно узнать с помощью сервиса спроси.дом.рф — федерального информационного портала для россиян, которые хотели бы улучшить жилищные условия. Кроме того, за консультацией можно обратиться по круглосуточному телефону 8-800-775-11-22.

В Тверской области действует региональная поддержка молодых и многодетных семей в улучшении жилищных условий. Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

По инициативе Губернатора увеличен возраст родителей, которые могут участвовать в этой программе. Теперь она доступна семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

В сентябре этого года на форуме муниципальных образований Игорь Руденя сообщил об увеличении в 2,5 раза объема бюджетных средств на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области