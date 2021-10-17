Известные на всю страну «Пожарские котлеты» из Тверской области заявлены на конкурс «Вкусы России»

АО «Птицефабрика Верхневолжская» - в числе участников национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Компания представила на конкурс продукцию под брендами «Тверские мясные чипсы» и «Пожарская котлета». Всего в 2021 году от Тверской области заявлено 23 бренда.

Народное голосование за лучшие бренды страны пройдет с 20 октября по 7 ноября 2021 года. Жители Верхневолжья могут отдать свой голос за любимый региональный бренд на сайте https://russiantastes.ru/

Свою деятельность предприятие по производству мяса птицы и яиц, начало в декабре 1976 года. Сегодня, расположенная в Калининском районе, «Птицефабрика Верхневолжская» является одной из крупнейших в своем сегменте на территории региона.

В производстве используются современные технологии, научный подход к выращиванию птицы. Комплекс птицефабрики оснащён высокотехнологичным оборудованием, внедрены жесткие контроля качества производимой продукции.

Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В прошлом году в нём приняли участие более 500 уникальных региональных брендов, в том числе представленных Верхневолжьем.

Пресс-служба Правительства Тверской области