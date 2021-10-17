Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 414 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 417 094 человека, за последние сутки – 864 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 125 887, в том числе за последние сутки их проведено 2903.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 444 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 745 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 491
Конаковский район 5427
Ржев 3992
Калининский район 3209
Вышневолоцкий городской округ 3162
Кимры 2360
Торжок 2279
Кашинский городской округ 1701
Бологовский район 1538
Осташковский городской округ 1494
Калязинский район 1477
Старицкий район 1477
Бежецкий район 1459
Лихославльский район 1355
Нелидовский городской округ 1315
Максатихинский район 1060
Западнодвинский муниципальный округ 960
Торопецкий район 955
Оленинский муниципальный округ 928
Весьегонский муниципальный округ 864
Кувшиновский район 851
Рамешковский район 832
Торжокский район 760
Зубцовский район 697
Андреапольский муниципальный округ 653
Селижаровский муниципальный округ 621
Спировский район 612
Ржевский район 597
Кимрский район 474
Сонковский район 453
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 423
Кесовогорский район 415
Сандовский муниципальный округ 389
Краснохолмский муниципальный округ 366
Фировский район 354
Бельский район 353
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 203
Жарковский район 187
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области