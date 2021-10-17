Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 60 414 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 417 094 человека, за последние сутки – 864 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 125 887, в том числе за последние сутки их проведено 2903.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 444 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 745 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 491

Конаковский район 5427

Ржев 3992

Калининский район 3209

Вышневолоцкий городской округ 3162

Кимры 2360

Торжок 2279

Кашинский городской округ 1701

Бологовский район 1538

Осташковский городской округ 1494

Калязинский район 1477

Старицкий район 1477

Бежецкий район 1459

Лихославльский район 1355

Нелидовский городской округ 1315

Максатихинский район 1060

Западнодвинский муниципальный округ 960

Торопецкий район 955

Оленинский муниципальный округ 928

Весьегонский муниципальный округ 864

Кувшиновский район 851

Рамешковский район 832

Торжокский район 760

Зубцовский район 697

Андреапольский муниципальный округ 653

Селижаровский муниципальный округ 621

Спировский район 612

Ржевский район 597

Кимрский район 474

Сонковский район 453

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 423

Кесовогорский район 415

Сандовский муниципальный округ 389

Краснохолмский муниципальный округ 366

Фировский район 354

Бельский район 353

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 203

Жарковский район 187

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области