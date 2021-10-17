Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днём отца, который впервые отмечается в России

17 октября в России впервые отмечается День отца. Этот праздник установлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. К жителям Верхневолжья в связи с праздничной датой обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Испокон веков в нашей стране мужчина был главой рода, кормильцем своей семьи, наставником для сыновей и дочерей. У отцов дети учатся трудолюбию и ответственности, заботе о ближних, бережному отношению к женщине, преданному служению родному краю и своей стране. И, конечно, для сыновей папы подают важный пример настоящего мужчины, защитника Отечества», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – особым почетом и уважением в России всегда пользовались главы многодетных семей.

В 2020 году в Тверской области учрежден почетный знак «Слава отца», которым награждаются мужчины, воспитывающие пятерых и более детей.

В октябре 2021 года в Твери прошел «Форум отцов Тверской области». В нем приняли участие отцы из многодетных, замещающих, молодых семей, а также отцы, в одиночку воспитывающие детей. Они обсудили вопросы, волнующие родителей региона, представили лучшие практики отцовских проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области