Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожной отрасли Верхневолжья

17 октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Специалистов и ветеранов дорожной отрасли Тверской области с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«За последние годы работники дорожной отрасли доказали способность эффективно решать масштабные задачи. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за прошедшие пять лет объемы ремонтных работ на транспортных магистралях Верхневолжья увеличены более чем в три раза. До 2026 года в тверском регионе планируется привести в нормативное состояние и построить более 4 тысяч 300 километров дорог», – отметил Игорь Руденя.

Объемы дорожного ремонта в Тверской области выросли со 155 км в 2016 году до более 560 км трасс в 2021-ом. В целом за последние пять лет отремонтировано почти 2,5 тыс. км дорог.

Сейчас региональные дороги ремонтируют большими участками – от 15 до 50 км. Это позволяет быстро привести в порядок ключевые трассы (дороги первого класса) и начать ремонт других дорог.

Выполнить эту задачу помогает национальный проект «Безопасные качественные дороги». В Верхневолжье он охватывает региональные трассы и улицы Твери. За три года его реализации отремонтировано 740 км улично-дорожной сети, из них в 2021 году – 360 км.

В частности, в 2021-ом на всем протяжении завершен ремонт ряда автодорог опорной сети. Это трассы Осташков – Селижарово – Ржев; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. Ремонт еще двух трасс опорной сети – Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Торжок – Осташков – продолжен по технологии регенерации.

Также приведены в надлежащее состояние участки дорог Торжок – Высокое – Берново – Старица; Дубна – Кимры – Горицы; Рамешки – Максатиха; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново. В Старицком районе по нацпроекту начался ремонт дороги Старица – Степурино – Сидорово до границы с Московской областью, объект введут в эксплуатацию в 2022 году.

В Твери по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за три года отремонтировано 160 км улично-дорожной сети, из них в 2021 году – 61 км. Работы выполнены во всех районах города.

Помимо объектов национального проекта в этом году в Верхневолжье приведены в порядок участки таких значимых региональных направлений, как Вышний Волочек – Бежецк – Сонково; «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово; «Москва – Рига» – Столипино; Старое направление по г. Кашин.

Важным событием 2021 года стало открытие после реконструкции путепровода в Вышнем Волочке. Реализуется еще один крупный проект транспортной инфраструктуры – речной порт на территории туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Он должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году. Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, среднегодовой пассажиропоток составит более 200 тысяч человек.

В 2021 году в регионе начали ремонт территорий, прилегающих к учреждениям здравоохранения. Работы ведутся в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кашине, Калязине, Пено, Максатихе.

Также по поручению Губернатора Игоря Рудени стартовал проект по ремонту дорог второго и третьего классов. В частности, уже заключены контракты и начаты работы по ремонту дорог Спирово – Козлово – Ососье, Ржев – Сухуша, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, подъезд к Дорожаево. В ближайшее время будут проведены конкурентные процедуры для ремонта других объектов 2021-2022 годов.

Пресс-служба Правительства Тверской области