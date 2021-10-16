У мемориала Советскому солдату в Тверской области прошел концерт-митинг, приуроченный к 80-летию начала оккупации Ржева

16 октября у Ржевского мемориала Советскому солдату, который является филиалом Музея Победы, прошел концерт-митинг «Я убит подо Ржевом», приуроченный к 80-летию начала оккупации Ржева. Концерт посвящен памяти солдат-защитников и освободителей города, тем, кто пал в Ржевской битве.

Перед гостями мероприятия выступили юные артисты из Большого детского хора имени В.С. Попова, музыкальных школ Ржева и Вязьмы. В их исполнении прозвучали песни о войне, известные и любимые многими поколениями жителей нашей страны.

Ранее в память о погибших во время оккупации жителях Ржева горожане высадили рябиновую аллею. А филиал Музея Победы в Хорошево подготовил цикл уроков для школьников «Ржев в пламени войны».

Немецкие войска захватили Ржев 14 октября 1941 года. Оккупация продолжалась 17 месяцев. Город и прилегающие территории были освобождены 3 марта 1943 года. До Великой Отечественной войны население Ржева составляло 56 тысяч человек. В день освобождения в городе и его окрестностях осталось около 400 жителей. Сам город был полностью разрушен.

В боях под Ржевом советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учетом раненых составили более 1,1 миллиона человек.

Память о красноармейцах увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату неподалеку от деревни Хорошево. Мемориал открыл 30 июня 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы никогда не забудем подвиг огромной духовной силы, совершенный на ржевской земле воинами Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины, преклонения перед их мужеством, стойкостью, самоотверженностью», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В октябре авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну SuperJet 100 имя «Ржев» в честь города воинской славы в Тверской области. Почетное звание «Город воинской славы» присваивается населенным пунктам Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области