В Тверской области экофестиваль «Эта земля твоя и моя» объединил участников из районов Верхневолжья, Московской и Новгородской областей

В Верхневолжье прошёл межрегиональный детско – юношеский экологический фестиваль «Эта земля твоя и моя». Мероприятие проводится один раз в два года на площадке Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Первый фестиваль был организован более 30 лет назад. За это время он не раз менял свой формат, но неизменной всегда оставалась его главная задача - формирование у молодого поколения через различные виды художественного творчества ответственного отношения к окружающей среде.

В 2021 году соревнования участников прошли в номинациях - «хореография», «вокал», «литературно – музыкальная композиция», «декоративно – прикладное искусство» и других.

В конкурсную комиссию поступило более 70 заявок от 300 участников в возрасте 7 - 16 лет.

В фестивале приняли участие команды из Бежецкого, Бельского, Кимрского, Калининского, Калязинского, Кувшиновского, Максатихинского Молоковского, Старицкого и Спировского районов, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, Западнодвинского, Селижаровского и Краснохолмского муниципальных округов, Торжка, Ржева, Твери, а также Московской и Новгородской областей.

В рамках фестиваля состоялся мастер – класс «Удачное лето» по художественному оформлению кормушек, которые будут развешены в Старом парке ДК «Пролетарка».

Пресс-служба Правительства Тверской области