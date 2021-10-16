Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 октября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 138 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 416 230 человек, за последние сутки – 2222 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 122 984, в том числе за последние сутки их проведено 4 543.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 24 379
Конаковский район 5398
Ржев 3978
Калининский район 3193
Вышневолоцкий городской округ 3151
Кимры 2357
Торжок 2266
Кашинский городской округ 1695
Бологовский район 1525
Осташковский городской округ 1489
Калязинский район 1473
Старицкий район 1463
Бежецкий район 1447
Лихославльский район 1350
Нелидовский городской округ 1311
Максатихинский район 1059
Торопецкий район 953
Западнодвинский муниципальный округ 954
Оленинский муниципальный округ 919
Весьегонский муниципальный округ 864
Кувшиновский район 842
Рамешковский район 831
Торжокский район 754
Зубцовский район 694
Андреапольский муниципальный округ 653
Спировский район 610
Селижаровский муниципальный округ 614
Ржевский район 594
Кимрский район 474
Сонковский район 453
ЗАТО Озёрный 443
Пеновский муниципальный округ 418
Кесовогорский район 415
Сандовский муниципальный округ 383
Краснохолмский муниципальный округ 366
Фировский район 353
Бельский район 351
Лесной муниципальный округ 225
Молоковский район 202
Жарковский район 182
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области