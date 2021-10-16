Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 октября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 60 138 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 416 230 человек, за последние сутки – 2222 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 122 984, в том числе за последние сутки их проведено 4 543.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 71 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 24 379

Конаковский район 5398

Ржев 3978

Калининский район 3193

Вышневолоцкий городской округ 3151

Кимры 2357

Торжок 2266

Кашинский городской округ 1695

Бологовский район 1525

Осташковский городской округ 1489

Калязинский район 1473

Старицкий район 1463

Бежецкий район 1447

Лихославльский район 1350

Нелидовский городской округ 1311

Максатихинский район 1059

Торопецкий район 953

Западнодвинский муниципальный округ 954

Оленинский муниципальный округ 919

Весьегонский муниципальный округ 864

Кувшиновский район 842

Рамешковский район 831

Торжокский район 754

Зубцовский район 694

Андреапольский муниципальный округ 653

Спировский район 610

Селижаровский муниципальный округ 614

Ржевский район 594

Кимрский район 474

Сонковский район 453

ЗАТО Озёрный 443

Пеновский муниципальный округ 418

Кесовогорский район 415

Сандовский муниципальный округ 383

Краснохолмский муниципальный округ 366

Фировский район 353

Бельский район 351

Лесной муниципальный округ 225

Молоковский район 202

Жарковский район 182

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области