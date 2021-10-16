В Тверской области в честь композитора Василия Андреева проходит фестиваль «Андреевские дни»

16 и 17 октября 2021 в Твери и Вышнем Волочке проходит Всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный 160-летию Василия Васильевича Андреева – основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов. В фестивале принимают участие любительские, профессиональные коллективы и солисты из тверского и других регионов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, фестиваль служит сохранению уникальных традиций Верхневолжья и наследия России, способствуют приобщению жителей и молодежи к народному искусству.

Тверскую область представляют оркестр русских народных инструментов колледжа им. М.П. Мусоргского; муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева и ансамбль народной музыки «Калина-Арт» из Твери; коллективы «Кимрячок», «Наигрыш» и ансамбль русских народных инструментов «Калинка» из города Кимры; солист Глеб Варламов из Вышнего Волочка.

Среди других участников – оркестр национальных инструментов «Русские звоны» из Москвы, ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» из Дмитрова.

Свою историю фестиваль «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежецкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

Памяти В.В. Андреева также посвящен всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится в Твери. Кроме того, юным талантам присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

В Бежецке, на родине виртуоза, дирижера и композитора, установлен памятник знаменитому земляку. Местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева.

Сейчас в отреставрированном Бежецком краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная Василию Андрееву. Она рассказывает о жизни и творчестве композитора, о международных гастролях, концертной и общественной деятельности. В экспозиции можно увидеть вещи, принадлежавшие матери музыканта, афиши и программы концертов.

Пресс-служба Правительства Тверской области