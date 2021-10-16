В Твери начала работу областная продовольственная ярмарка

16 и 17 октября в столице Верхневолжья проходит областная ярмарка продовольствия. Свою продукцию жителям и гостям города представляют предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья. Посетить площадку приглашают всех желающих.

«Наша главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и улучшить жизнь селян. Большое значение в решении этих задач имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На областной ярмарке традиционно представлена мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты птицеводства, картофель и овощи от фермерских, личных подсобных хозяйств и предприятий.

Среди участников ярмарки, помимо тверских – товаропроизводители из Костромы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Суздаля, Вологды и других регионов страны.

Ярмарка продовольствия развернута на открытой площадке центрального рынка по адресу: г. Тверь, набережная реки Тьмаки д.13, стр.15. Приобрести продовольственные товары можно с 9.00 по 17.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области