15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Благодаря Всероссийской переписи можно будет узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.

Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики – Росстат.

Чтобы стать участником масштабного процесса, необязательно дожидаться переписчика на дом. Можно заявить о себе на портале Госуслуги через свой аккаунт, выбрав услугу «Участие в переписи населения», заполнить переписной лист. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

Принять участие в переписи на Госуслугах можно уже с сегодняшнего дня и до 8 ноября.

С 18 октября начнут свою работу переписчики. Они будут проводить подомовые обходы, опрашивать жителей и передавать собранную информацию в центры обработки данных. У каждого переписчика должно быть с собой удостоверение, униформа – голубой жилет, портфель «Росстат», синий шарф с символикой переписи.

Кроме того, для переписи можно посетить стационарный участок. Их адреса, а также другую полезную информацию о переписи населения, можно найти на https://www.strana2020.ru/

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях. Временно проживающие в России ответят на семь вопросов. Предъявлять какие-либо документы для подтверждения своих ответов не нужно.

Данные переписи органы исполнительной власти используют для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и т.д.

Исследователи, ученые, студенты используют полученную статистику для демографических, социологических, этнографических, экономических, общественно-политических и других исследований.

Предыдущая Всероссийская перепись проходила в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 млн демографических событий. Перепись 2020 года позволит оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области