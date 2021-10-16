В Тверской области началась подготовка к строительству новой железнодорожной ветки до Завидово

15 октября на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в схему территориального планирования в Конаковском районе.

Это необходимо для строительства новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги до Завидово протяженностью более 15 км, которое будет проводиться за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 3,8 млрд рублей, предоставленного Тверской области 14 октября на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию.

«Реализация проекта повысит привлекательность региона для туристов, доступность туробъектов для жителей и гостей области. Планируется в том числе, построить аквапарк, гостиницы и другую инфраструктуру. Это хороший проект, который даст новые, интересные рабочие места, обеспечит развитие региона», - прокомментировал решение комиссии Игорь Руденя.

Кроме того, запланировано строительство двухуровневой автомобильной развязки на 116 км автодороги М-10 «Россия», создание нового направления автодороги на Шошу и других объектов.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах.

С этого года началась реализация проекта «Завидово парк», включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели более чем на 1300 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта - более 29,5 млрд рублей, будет создано более 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

ОЭЗ в Тверской области создана в 2015 году. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области