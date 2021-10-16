Игорь Руденя поздравил пульмонолога Областной клинической больницы с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Областной клинической больницы Галине Труфановой. Поздравление медику направил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши экспертные навыки, опыт, забота о пациентах вызывают искреннее уважение и высоко востребованы в деятельности Областной клинической больницы как ключевого медицинского центра нашего региона. Желаю Вам новых успехов в работе», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Свой путь в медицине Галина Труфанова начала как врач-интерн терапевтического отделения № 1 больницы скорой медицинской помощи. Работала участковым терапевтом. С 2007 года – заведующий пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог Областной клинической больницы. Стационарную специализированную помощь там получают наиболее сложные пациенты из всех районов Тверской области. В отделении применяются самые современные методы обследования и лечения.

С апреля 2020 года Галина Труфанова является заведующим пульмонологическим отделением для лечения пациентов с коронавирусом.

Галина Труфанова также является главным внештатным пульмонологом Министерства здравоохранения Тверской области. Она автор и соавтор около 70 печатных работ в области терапии, кардиологии, аллергологии и пульмонологии, методических разработок и учебных пособий для врачей. Активно занимается наставничеством.

Пресс-служба Правительства Тверской области