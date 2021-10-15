Губернатор Игорь Руденя провел встречу с сенаторами и депутатами, представляющими в российском парламенте Тверскую область

15 октября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с сенаторами Российской Федерации Андреем Епишиным и Людмилой Скаковской и с депутатами Государственной Думы РФ Владимиром Васильевым и Юлией Сарановой. Обсуждались ключевые направления совместной работы.

Игорь Руденя поздравил участников встречи с новым, ответственным этапом работы в Совете Федерации и Государственной Думе РФ.

«Работа депутатов Государственной Думы связана не только с количеством законопроектов, деятельностью во фракциях и комитетах. Важна оценка, которую дают избиратели. В зоне внимания должны быть актуальные для жителей вопросы. Самое главное в совместной работе – исполнять все обязательства перед людьми», – сказал Игорь Руденя.

«Сегодня Тверскую область в Государственной Думе представляют три депутата. Это свидетельство того, что мы можем вместе успешно решать важные задачи. Интересы области являются для нас определяющими», – подчеркнул Владимир Васильев.

Особо Губернатор отметил роль депутатов и сенаторов в реализации молодежной политики. От Тверской области это направление представляет Юлия Саранова, которая стала заместителем председателя профильного комитета Государственной Думы.

«Сегодня Президент Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам образования, трудового воспитания, в целом работе с молодежью. Уверен, с учетом Вашего опыта, полученного в регионе, Вы будете содействовать применению лучших федеральных практик на территории Верхневолжья», – обратился к Юлии Сарановой Игорь Руденя.

Губернатор также акцентировал – ключевое значение для развития области имеет демография.

В регионе действует комплекс мер поддержки семей с детьми, который постоянно дополняется. Так, многодетные родители могут рассчитывать на поддержку в приобретении автомобиля, подготовке детей к школе и прочим направлениям.

Улучшаются условия для воспитания детей. В 2021 году новые дошкольные учреждения открылись в Бурашево Калининского района, в Торопце и Твери. Продолжается строительство еще трех детских садов. Также завялено строительство новых детских поликлиник в Твери, Торжке, Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области