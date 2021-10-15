В Конаковском районе модернизируют предприятие по производству цельномолочной продукции

15 октября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области. Рассмотрен ряд вопросов по обеспечению реализации на территории Верхневолжья инвестиционных проектов.

В частности, одобрен перевод земельного участка в Конаковском районе площадью 2,99 га из сельхозземель в земли промышленности и иного спецназначения. Это необходимо для реализации инвестиционного проекта ГК «АгроПромкомплектация».

Будет модернизировано предприятие по производству цельномолочной продукции. Оно было запущено в 2016 году и сегодня готовится к масштабной реконструкции. Сейчас завод перерабатывает 90 тыс. тонн сырого молока и производит 50 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

В сентябре этого года молочный завод в селе Дмитрова Гора посещал глава региона.

«АгроПрокомплектация является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли», - отметил тогда Игорь Руденя.

Реконструкция позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров. Объём инвестиций в проект составит 3,9 млрд рублей. Планируется дополнительно создать 50 рабочих мест. Реализация проекта рассчитана на 2022- 2025 годы.

Также на заседании одобрен перевод трёх участков общей площадью 2,3 га из земель запаса в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов в Удомельском городском округе. Там планируется создание парка культуры и отдыха.

Пресс-служба Правительства Тверской области